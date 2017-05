Sindaca pizzicata in divieto di sosta in via Roma, sul web impazzano le critiche

TORINO - La lotta alla mala sosta era uno dei punti di forza della campagna elettorale della sindaca di Torino Chiara Appendino, lo ricordiamo bene. Proprio per questo motivo vedere la Nissan elettrica della prima cittadina, donata al Comune di Torino solo qualche settimana fa, fa ancora più effetto.

Divieto di sosta

La macchina della sindaca è stata pizzicata questa mattina, mercoledì 31 maggio, di fronte a un ottico di via Roma. Sfortunatamente per Appendino un utente della pagina Facebook «Torino Sostenibile», comunità web molto attiva sulle tematiche ambientali e dei trasporti, ha inforcato il cellulare e ha scattato diverse fotografie dell'infrazione istituzionale. La macchina era stata lasciata in piena area pedonale, ma dal Comune si giustificano dicendo che la prima cittadina aveva un appuntamento nella zona e che, in ogni caso, è sottoposta a tutele speciale. Niente da fare, le giustificazioni non reggono e sul web impazzano le critiche per un'infrazione cos' eclatante delle regole.