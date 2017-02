Inaugurato il giardino «La Scarpa Turca» in Circoscrizione 6

Il giardino č l’ultimo sforzo del «Programma di Riqualificazione Urbana Spina 4», complessivamente in corso ormai dal 1998. La scarpa č il primo mezzo per gli spostamenti in un quartiere con molti migranti. La Turchia č divenuta cerniera e mosaico di storie frammentate