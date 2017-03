Mostra «Dalle Regge d'Italia»: tesori e simboli della regalità sabauda

Nell’anno in cui ricorre il decimo Anniversario della sua inaugurazione, La Venaria Reale propone una grande mostra che si colloca in continuità con quella che apŕ ufficialmente il complesso per la prima volta al pubblico, dedicata alla Reggia ed alla storia della dinastia sabauda