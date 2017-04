Gattino rimane incastrato nel motore di un'auto, lieto fine grazie a una bambina

Questa mattina i vigili del fuoco hanno salvato un gattino in via Giambattista Perosi. Il piccolo animale era rimasto incastrato nel motore di un’auto in sosta. Una bambina, vedendolo infilarcisi dentro e temendo che il proprietario potesse non accorgersene, ha chiamato i pompieri che sono intervenuti e lo hanno salvato