Code da capo giro per il Salone del Libro: un'edizione così non si è mai vista

La XXX edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino non delude le aspettative. In tantissimi si sono messi in coda fin dalle prime ore del mattino per poter assistere alla manifestazione. Boom di biglietti anche per la metropolitana che registra 170mila passeggeri, contro i 140-150mila abituali