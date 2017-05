Flor 2017, ecco come Torino si trasforma in un giardino a cielo aperto

Dal 26 al 28 maggio il centro di Torino ospita l'edizione 2017 di «Flor», una festa di profumi e colori per accontentare i gusti di tutti gli amanti del verde e dei fiori. La manifestazione si svolge tra via Carlo Alberto, via Principe Amedeo e via Roma.