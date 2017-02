Fumo e fiamme in corso Galileo Ferraris: caos per un incendio, distrutte due auto

TORINO - Incendio nel tardo pomeriggio di ieri in corso Galileo Ferraris. Nei pressi del civico 71 sono andate distrutte dalle fiamme due auto, un’Audi station wagon e una Bmw berlina, regolarmente in sosta tra il viale e il controviale, e danneggiata una terza vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo aver ricevuto decine di chiamate. Per le operazioni di spegnimento dell’incendio è stato necessario bloccare il traffico veicolare. Dopo circa un’ora i pompieri hanno sgomberato il campo senza che si siano registrati feriti o intossicati. Sulle cause delle fiamme al momento non è esclusa alcuna ipotesi, potrebbe trattarsi di un semplice cortocircuito o essere doloso.