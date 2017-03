Fuoco e fiamme in piazza Derna, nella notte distrutte tre autovetture elettriche BlueTorino

TORINO - Nottata tutt’altro che tranquilla in piazza Derna dove i residenti sono stati svegliati dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto tre autovetture elettriche del servizio di car sharing BlueTorino. L’intervento ha permesso di riportare la situazione alla normalità, ma nell’incendio sono andate distrutte, oltre ai mezzi elettrici, anche le colonne di ricarica e l’insegna dell’esercizio commerciale antistante. Ancora non sono certe le cause dell’incendio, potrebbe trattarsi di un atto vandalico. Le carcasse sono state portate via solo in tarda mattinata.