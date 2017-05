Lunedì 15 maggio sciopero dei mezzi pubblici: sospesa la Ztl Centrale

TORINO - Lo sciopero dei mezzi pubblici sospende la Ztl. A seguito dello stop a bus, metropolitana e tram previsto per lunedì 15 maggio, la Città di Torino ha deciso di sospendere la Ztl Centrale per tutta la giornata. Via libera ad auto e moto dunque, ma con qualche restrizione: la Ztl Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana infatti, rimarrà regolarmente in vigore. Rimangono attivi i controlli di via e delle corsie riservate, ma nella Ztl Centrale le telecamere rimarranno spente.

Lo sciopero di lunedì 15 maggio

I mezzi pubblici torinesi si fermano ancora una volta. Lunedì 15 maggio, per ben 24 ore, pullman, bus e metropolitana si fermeranno a causa di uno sciopero indetto dalle 00.SS. territoriali Faisa-Cisal e Fast-Confsal. Inevitabili i disagi in tutta la città e nella cintura di Torino, anche se verranno rispettate le fasce protette. Gtt ricorda come sarà comunque assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sull'operatività dei Centri di Servizi al Cliente e sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.

SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI: GLI ORARI DELLE FASCE GARANTITE