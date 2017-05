I 4 appuntamenti imperdibili a Torino nel week end dal 12 al 14 maggio

TORINO - Puntuale come ogni settimana torna la lista degli appuntamenti imperdibili selezionati per voi, dalla redazione di Diario di Torino. Non sapete cosa fare durante il fine settimana? L’idea ve la diamo noi. L’offerta è davvero varia e spazia da mostre e musei, concerti, manifestazioni sportive ed eventi gastronomici: a Torino, come piace dire a noi, non c'è mai il tempo di annoiarsi!

Gli eventi da non perdere a Torino

StraTorino 2017

Gli sportivi aspettano questo appuntamento da settimane: preparate scarpe da ginnastica e magliette tecniche perchè questo fine settimana in città si corre con la StraTorino. La manifestazione per antonomasia dei torinesi si preannuncia come una festa a 360° all’insegna dello sport. Un piccolo avvertimento per coloro che invece non corrono: alcuni mezzi pubblici saranno deviati per consentire lo svolgimento della corsa.

Psychiatric Cyrcus

Dopo il successo di due anni fa i circensi dello Psychiatric Circus tornano a Torino con tante novità. Si inizia venerdì 12 maggio, con spettacoli quotidiani, fino al 4 giugno. Quello che viene proposto è uno spettacolo di nouveau cirque ambientato negli anni Cinquanta che racconta la vita all’interno di un manicomio cattolico tedesco. Lo show si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, ma con tinte più forti. Inutile dire che si tratta di un appuntamento imperdibile!

La mostra più bella di primavera

«Vanity Fair» ha voluto fare una sorta di classifica delle mostre «di primavera» più interessanti in Italia. A rappresentare Torino, inserita al primo posto, c’è «L’emozione dei colori nell’arte» che, dal 14 marzo al 23 luglio porta le opere di grandi artisti di fama internazionale al Castello di Rivoli e nelle sale della Gam. Lo dice anche Vanity Fair, come fate a resistere?

Salone del Libro OFF

Comincia il conto alla rovescia per il Salone del Libro di Torino. L'evento tanto chiacchierato partirà il 18 maggio e tutti, visitatori, organizzatori e istituzioni sono in fibrillazione. Già da questo fine settimana però si potrà avere un assaggio di quello che ci aspetta nei prossimi giorni, grazie ai tanti eventi del Salone Off. Date un'occhiata al programma della manifestazione per scegliere l'appuntamento che più vi piace.