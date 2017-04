I 4 eventi imperdibili a Torino nel week end dal 21 al 23 aprile

TORINO - Cosa fare nel week end a Torino? L’idea ve la diamo noi presentandovi i migliori eventi in programma da venerdì 21 al 23 aprile. L’offerta è davvero varia e spazia da mostre e musei, concerti, inaugurazioni ed eventi gastronomici: a Torino, non c'è davvero il tempo di annoiarsi!

Gli eventi da non perdere a Torino

La Grande Festa della Carbonara

Guanciale, uova, pecorino e pepe nero. Di cosa stiamo parlando? Della carbonara, ovviamente! Da venerdì 21 a domenica 23 aprile Eataly Lingotto ospiterà la Grande Festa della Carbonara. Un appuntamento unico, con degustazioni gratuite, piatti speciali ed eventi ad hoc con un unico comune denominatore: la pasta alla carbonara.

Torino Comics 2017

Si preparino gli appassionati di fumetti e videogiochi perchè questo appuntamento è pensato appositamente per loro. La manifestazione "Torino Comics" si svolgerà dal 21 al 23 aprile nelle sale Lingotto Fiere e prevederà, come di consueto, la presenza di tante bancarelle che rendono l'evento uno dei momenti preferiti dei collezionisti. Aspetattevi tanto colore e allegria al Torino Comics, ospiti internazionali e neppure un momento di noia.

Torino che legge

Sapevate che il 23 di aprile è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'autore? Torino non scherza con i libri e propone perciò una settimana interamente dedicata a loro e alla lettura. Tra gli oltre 300 appuntamenti in programma disseminati per tutta la città (centro e periferia) sono previste anche delle suggestive letture su di un tram storico in viaggio per la città.

Messer Tulipano

La mostra floreale che sta colorando il castello di Pralormo dal primo di aprile si prepara ad accogliere una nuova ondata di visitatori dopo il boom di ingressi di Pasqua. Se non avete ancora avuto occasione di visatare la mostra di tulipani più profumata che ci sia in circolazione questa è il momento buono: oltre 30.000 tulipani sono infatti appena arrivati a Pralormo direttamente dall'Olanda.

